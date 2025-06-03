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В Севастополе представили премьеру хореографического спектакля «Защита Гения»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе представили премьеру хореографического спектакля «Защита Гения»

Опубликовал: КрымPRESS в Театры Крыма 10:38 03.06.2025

На сцене Дома офицеров Черноморского флота состоялась премьера хореографического спектакля «Защита Гения». В числе приглаженных гостей были семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, а также члены семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Постановку представил Севастопольский академический театр танца имени В. А. Елизарова. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Автор идеи и режиссёр спектакля — Дарья Чумакова. В основе постановки — история ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Произведение поднимает темы социальной поддержки, преодоления барьеров и роли искусства в жизни человека. Через язык танца авторы акцентируют внимание на важности участия, принятия и равных возможностей.

Проект также получил поддержку региональной общественной организации «Особые дети».

Для нас важно, чтобы сцена была открыта для всех, кто готов говорить языком искусства о реальных проблемах. Мы видим, что такие спектакли находят отклик у зрителей и дают возможность по-другому взглянуть на вопросы участия и поддержки, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Севастопольского академического театра танца имени В. А. Елизарова Александра Елизарова.

Более подробно о проекте можно узнать в официальной группе во ВКонтакте.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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