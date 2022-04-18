В Севастополе представили проект правил землепользования и застройки

Правила землепользования и застройки – это документ, в котором устанавливаются границы территориальных зон и градостроительные регламенты. Согласно проекту, который был представлен, в Севастополе предлагается установить 40 типов территориальных зон.

Среди них – общественно-деловые (6), жилые (9), социальные и специализированные общественные зоны (6), рекреационные (7), производственные, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (6), зоны сельскохозяйственного использования (3), зоны специального назначения (3).

Устанавливаемыми в ПЗЗ градостроительными регламентами определяется правовой режим земельных участков, равно как и всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента архитектуры и градостроительства Максима Жукалов.

Так, в градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства указываются:

виды разрешенного использования;

ограничения использования;

предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей, максимальный процент застройки;

расчетные показатели минимальной обеспеченности коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для жителей в случае, если в границах территориальной зоны предусматривается комплексное развитие территории.

Кроме того, проектом документа устанавливаются: минимальный процент застройки в границах земельного участка, минимальный процент озеленения, максимальный процент застройки подземной части земельного участка, допустимое превышение максимальной высоты объектов капитального строительства для зданий с традиционной скатной крышей. Также регламентируются максимальная высота ограждения земельных участков на границах с территориями общего пользования, минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта и максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка.

В Севастополе разработчиком предлагается установление предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства применительно не к территориальной зоне в целом, а к видам разрешенного использования земельных участков в границах территориальной зоны. То есть, в соответствии с градкодексом, предельные параметры устанавливаются для территориальных зон, в то же время в составе территориальных зон выделяются различные виды разрешенного использования земельных участков, поэтому мы дифференцировали максимальный и минимальный процент застройки применительно к виду разрешенного использования. То есть, например, для объектов ИЖС предлагают установить максимальный процент застройки 40%, а для магазинов это может быть 20%, — отмечает директор профильного департамента.

Проект правил землепользования и застройки согласовала специальная комиссия под председательством вице-губернатора Николая Гордюшина. Состоялось три заседания, в которых приняли участие представители исполнительных органов власти и депутаты Законодательного Собрания. Документ одобрили и направили разработчику для устранения замечаний, срок – две недели.

После устранения замечаний будет принято решение о проведении публичных слушаний. Ориентировочная дата – 23 мая. Срок проведения публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки с момента оповещения жителей до дня опубликования заключения о результатах не может превышать один месяц.

В течение недели с момента размещения проекта на официальном сайте в каждом муниципальном образовании будет проведена экспозиция с размещением демонстрационных материалов. Будем консультировать, разъяснять, отвечать на вопросы севастопольцев. Срок проведения собраний участников публичных слушаний в каждом муниципальном образовании – две недели. Обобщим все замечания, комиссия их отработает. На доработку будет один месяц, после этого ПЗЗ будут согласованы и утверждены, — говорит Максим Жукалов.

Ориентировочный срок утверждения правил землепользования и застройки – июль-август 2022 года.