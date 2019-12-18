В Севастополе предупреждают: клиника «Медекс» прекращает приём пациентов по полису ОМС

Клиника «Медекс» с 1 января 2020 года прекратит приём пациентов по полису ОМС. Департамент здравоохранения рекомендует пациентам медицинского учреждения до конца текущего года прикрепиться к государственным поликлиникам.

Напомним, что прикрепление к медицинской организации необходимо для получения медицинской помощи, предусмотренной программой ОМС (за исключением случаев экстренной неотложной медпомощи). В зоне обслуживания клиники «Медекс» находятся взрослые поликлиники на улицах Супруна, 19 и Силаева, 3, детская поликлиника – на проспекте Ген. Острякова, 37. Пациенты могут выбрать абсолютно любое медицинское учреждение на территории Севастополя. При этом следует помнить, что если поликлиника не обслуживает участок по адресу вашего проживания, не получится вызвать врача на дом. Менять поликлинику можно не чаще одного раза в год, за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Чтобы прикрепиться к поликлинике, нужно обратиться в регистратуру и заполнить заявление, а также предоставить небольшой пакет документов:

паспорт (для ребенка до 14 лет – свидетельство о рождении);

полис ОМС, зарегистрированный или перерегистрированный на территории города Севастополя;

СНИЛС (при наличии);

если необходимо прикрепить ребёнка – удостоверение личности его представителя.

Медицинские карты ведутся в электронном виде и в ходе переприкрепления будут переданы в выбранные пациентами поликлиники.

Справочную информацию можно получить по телефонам: