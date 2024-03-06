В Севастополе предупреждают: дистанционные мошенники продолжают похищать деньги доверчивых граждан

Правоохранительные органы Севастополя пытаются всеми возможными способами предотвратить совершение мошеннических действий в отношении жителей города, но только во взаимодействии возможно добиться наиболее действенных результатов.

О том, как не стать жертвой телефонных аферистов, какие профилактические мероприятия проводятся на территории Севастополя, а также о мерах, направленных на возмещение потерпевшим причиненного вреда, в эфире программы «Безопасный город» рассказали заместитель начальника ООДУУПиПДН УМВД России по г. Севастополю Игнат Коршунов и старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.

Игнат Коршунов рассказал о комплексе профилактических мер, которые проводятся полицией Севастополя с целью предупреждения дистанционных мошенничеств, а также отметил, что, не смотря на сложность в раскрытии такой категории преступлений, сотрудникам уголовного розыска удается задерживать пособников дистанционных аферистов, которые в качестве курьера похищают денежные средства у пенсионеров по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП». «Люди не до конца осознают, что они делают, ведутся на быстрый и легкий заработок, а когда осознают, что они стали соучастниками мошеннических действий, уже, к сожалению, поздно. Молодых людей задерживают, привлекают к ответственности, а преступления в большинстве случаев тяжкие, поэтому итог один – тюрьма и на долгие годы, — подчеркивает полицейский.

Представитель прокуратуры Севастополя Марина Кузьменко рассказала, что при наличии информации о банковских счетах, на которые потерпевшие перечисляют по указанию мошенников свои деньги, прокуроры предъявляют исковые заявления к владельцам этих счетов. На данный момент предъявлены иски на сумму более 1,3 млн рублей и такая практика будет продолжена. Кроме того, при рассмотрении таких уголовных дел в суде прокуроры поддерживают гражданские иски потерпевших о взыскании с виновных лиц причиненного ущерба.

Наша общая задача, и органов внутренних дел, и органов прокуратуры – проводить широкую разъяснительную работу с населением. Ну, а задача севастопольцев – быть максимально бдительными и не попадаться на уловки мошенников, — подытожила Марина Кузьменко.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю