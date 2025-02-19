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В Севастополе презентовали экспозицию, посвященную героям спецоперации
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе презентовали экспозицию, посвященную героям спецоперации

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:50 19.02.2025

В музее кадетского корпуса Следственного комитета открылась постоянная экспозиция, посвященная героям специальной военной операции. Подопечные севастопольского филиала Фонда «Защитники Отечества», члены семей Никиты Мечтанова, Владимира Николенко, Вячеслава Пастухова передали в музей вещи, принадлежавшие их близким — тем, кто сражался на фронте, защищая Родину.

Эти предметы имеют большое значение не только как исторические артефакты, но и как символы мужества, стойкости и самоотверженности нашего народа, являясь частью нашей общей истории, отметили в севастопольском филиале фонда «Защитники Отечества».

Передала то, что дома осталось: ремень, фуражка, книга. Дети должны знать. Всегда помнить. Гордиться, что у нас такие ребята были. Молодые, дети, молодые спортсмены. Честные, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя маму Героя Ларису Николенко.

Как отметили в филиале фонда, экспозиция станет местом, где каждый сможет прикоснуться к истории своей страны и почувствовать гордость за ее героев.

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Напомним, увековечивание памяти героев СВО — одно из основных направлений деятельности фонда «Защитники Отечества». По вопросам передачи документов, фотографий, мемуаров, дневников, посвященных специальной военной операции, необходимо обратиться в севастопольский филиал по адресу: улица Карантинная, 45, с 9.00 до 18.00.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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