В Севастополе презентовали форму местных спортсменов

Форма севастопольских спортсменов, говорят специалисты, выполнена в общероссийском стандарте.
Но с использованием севастопольской символики – герба и названия Севастополь. Ее будут носить наши спортсмены. Фирма-изготовитель занимается экипировкой сборных команд Российской Федерации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Управления по делам молодежи и спорта Сергея Резниченко.
Полный комплект парадной спортивной экипировки спортивных сборных команд Севастополя представили мастера спорта России по акробатическому рок-н-роллу, чемпионы России Роксена Ньоне и Николай Мальцев.
фото: пресс-служба Правительства Севастополя
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