Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе презентовали форму местных спортсменов

crimeapress_news

реклама в крыму


В Севастополе презентовали форму местных спортсменов

В Севастополе презентовали форму местных спортсменов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:15 17.02.2021

Форма севастопольских спортсменов, говорят специалисты, выполнена в общероссийском стандарте.

Но с использованием севастопольской символики – герба и названия Севастополь. Ее будут носить наши спортсмены. Фирма-изготовитель занимается экипировкой сборных команд Российской Федерации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Управления по делам молодежи и спорта Сергея Резниченко.

Полный комплект парадной спортивной экипировки спортивных сборных команд Севастополя представили мастера спорта России по акробатическому рок-н-роллу, чемпионы России Роксена Ньоне и Николай Мальцев.

В Севастополе презентовали форму местных спортсменов В Севастополе презентовали форму местных спортсменов В Севастополе презентовали форму местных спортсменов В Севастополе презентовали форму местных спортсменов

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе презентовали форму местных спортсменов

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.