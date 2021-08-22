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В Севастополе презентовали концепцию проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе презентовали концепцию проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:57 22.08.2021

Масштабное строительство запланировано на территории более 24 га. Музейные площади займут порядка 45 тысяч кв. метров. Завершить работы предполагается до 2024 года.  Концепция историко-археологического парка предполагает строительство нескольких объектов: музея Античности и Византии, музеев Христианства и Крыма, амфитеатра, международного археологического центра, ландшафтного парка, туристического центра, а также квартала-реконструкции древнего города. Кроме того, на территории парка планируется разместить школу искусств и филиал международного детского центра «Артек».

Музей получит новые выставочные площади и новые возможности для работы, а Севастополь — современное образовательное пространство. Это новые возможности  для наших детей и возможность сохранить уникальную историю города, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

На сегодняшний день в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» публике представлено только 10% экземпляров из 250 тысяч экспонатов. Остальные 90% просто негде выставлять. В ходе новых исследований и раскопок было обнаружено еще более 140 тысяч артефактов.

Мы все гордимся Херсонесом, но даже не представляем реального масштаба и грандиозности коллекции и наследия, которое представляет собой эта земля. Проект, который реализуется сейчас по поручению Президента, создаст новое качество исторического и культурного пространства, — заявил помощник Президента Владимир Мединский.  

Он также подчеркнул, что для координации проекта историко-археологического парка в администрации Президента была создана рабочая группа.

Все здания историко-археологического парка находятся в активной стадии проектирования. Учитываются все пожелания со стороны музея, так как масштабный проект позволит увеличить количество сотрудников с 257 до 1,5 тысяч человек, — говорит главный архитектор проекта Инесса Пронина. 

Строительство историко-археологического парка «Херсонес Таврический» будет осуществляться за счет пожертвований. Прогулки на территории парка будут бесплатными.

В Севастополе презентовали концепцию проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический»

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