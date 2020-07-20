Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе презентовали первый в России мариквантум

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Севастополе презентовали первый в России мариквантум

В Севастополе презентовали первый в России мариквантум

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:06 20.07.2020

В Севастопольском детском технопарке «Кванториум» открылось новое направление «Мариквантум». На занятия могут ходить школьники и студенты. Обучение бесплатное.

В мариквантуме будут осваивать следующие темы: инновационное судостроение и навигацию; подводные и надводные роботизированные системы; автоматизированные решения экологических проблем водоёмов; аквакультуру замкнутых и открытых аквасистем.  На новое направление могут записаться желающие в возрасте от 10 лет до 21 года. Официальное открытие прошло на территории Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского, — отмечают в пресс-службе  детского технопарка «Кванториум» (Севастополь).

В Севастополе презентовали первый в России мариквантум В Севастополе презентовали первый в России мариквантум В Севастополе презентовали первый в России мариквантум В Севастополе презентовали первый в России мариквантум В Севастополе презентовали первый в России мариквантум В Севастополе презентовали первый в России мариквантум

Сейчас в детском технопарке «Кванториум» проходят летние интенсивы по направлению «Мариквантум».

1. Интенсив «Аквадрайв». Педагог: Зуев Сергей Васильевич. На этом интенсиве ребята:

  • учатся управлять моделью гоночного судна в акватории яхт-клуба «SportFlot» (Ушакова балка);
  • участвуют в соревновательных заездах на радиоуправляемых катерах;
  • учатся пилотировать подводный дрон через FPV-шлем;
  • знакомятся с основами подводной робототехники.
2. Интенсив «Мировой океан как Гидрокосмос. Новые цели и возможности морских исследований». Педагог: Смирнов Виктор Викторович. На этом интенсиве ребята изучают:
  • типы судов и их движители, основы навигации;
  • вопросы мониторинга акваторий;
  • ресурсы морей и океанов.

А также изобретают и конструируют автоматические средства очистки водоемов и морских роботов.

Всех желающих записаться на бесплатную годовую программу по направлению «Мариквантум» ждём на Днях открытых дверей в детском технопарке «Кванториум» 31 июля и 1 августа с 11:00 до 17:00, — подчёркивают в пресс-службе. 

фото: пресс-служба детского технопарка «Кванториум» (Севастополь)

В Севастополе презентовали первый в России мариквантум

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.