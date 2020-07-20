В Севастополе презентовали первый в России мариквантум

В Севастопольском детском технопарке «Кванториум» открылось новое направление «Мариквантум». На занятия могут ходить школьники и студенты. Обучение бесплатное.

В мариквантуме будут осваивать следующие темы: инновационное судостроение и навигацию; подводные и надводные роботизированные системы; автоматизированные решения экологических проблем водоёмов; аквакультуру замкнутых и открытых аквасистем. На новое направление могут записаться желающие в возрасте от 10 лет до 21 года. Официальное открытие прошло на территории Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского, — отмечают в пресс-службе детского технопарка «Кванториум» (Севастополь).

Сейчас в детском технопарке «Кванториум» проходят летние интенсивы по направлению «Мариквантум».

1. Интенсив «Аквадрайв». Педагог: Зуев Сергей Васильевич. На этом интенсиве ребята:

учатся управлять моделью гоночного судна в акватории яхт-клуба «SportFlot» (Ушакова балка);

участвуют в соревновательных заездах на радиоуправляемых катерах;

учатся пилотировать подводный дрон через FPV-шлем;

знакомятся с основами подводной робототехники.

2. Интенсив «Мировой океан как Гидрокосмос. Новые цели и возможности морских исследований». Педагог: Смирнов Виктор Викторович. На этом интенсиве ребята изучают:

типы судов и их движители, основы навигации;

вопросы мониторинга акваторий;

ресурсы морей и океанов.

А также изобретают и конструируют автоматические средства очистки водоемов и морских роботов.

Всех желающих записаться на бесплатную годовую программу по направлению «Мариквантум» ждём на Днях открытых дверей в детском технопарке «Кванториум» 31 июля и 1 августа с 11:00 до 17:00, — подчёркивают в пресс-службе.

фото: пресс-служба детского технопарка «Кванториум» (Севастополь)