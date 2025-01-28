В Севастополе презентовали проект «Беречь речь»

В Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара прошло открытие культурно-просветительского проекта «Беречь речь», направленного на воспитание у подростков любви и уважения к родному русскому языку, развитие умения говорить грамотно и свободно, доступно и выразительно.

Проект «Беречь речь» уделяет особое внимание государственной политике в сфере поддержки русского языка, следуя поручению Президента РФ Владимира Путина о разработке основ государственной языковой политики в России.

Участники мероприятия узнали, что их ждет в течение реализации проекта: познавательные игры, диспуты и мастер-классы по культуре речи, поэтическая гостиная и лингвистический турнир, а также онлайн-викторина и подкасты в социальной сети ВКонтакте.

Наш опыт работы подтверждает, что библиотека может и должна оказать существенную помощь в решении проблемы падения речевой культуры. Информационные ресурсы, которыми располагает библиотека, позволяют сделать содержательной и эффективной работу по развитию чистоты речи, искоренению сквернословия у подростков, приобщению к русской культуре, литературе и традициям, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заведующую отделом «Мир подростка» ЦГДБ им. А.П. Гайдара Надежду Миронову.

На открытии проекта дети познакомились с интерактивной книжной выставкой «Ты таков, какова твоя речь». Кроме книг и журналов, на ней представлены ссылки, которые познакомят с интересным интервью лингвиста о современном языке, лингвистической игрой о пословицах и поговорках, онлайн-словарем ударений.

С помощью лингвистической игры «Речевой портрет нашего современника» читатели определили свой уровень культуры общения и знания русского языка. Конкурсы «Архаизмы» и «Заимствованные слова» показали знания ребят устаревших слов и значение их в современном русском языке. Читатели на скорость составляли слова, проверяя свою эрудицию. Участие в игре дало ребятам понимание, насколько употребляемый ими словарный запас отличается от современного литературного русского языка и что модные языковые тенденции не всегда приемлемы в той или иной ситуации.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя