В Севастополе презентовали тематическую выставку «Морская слава России»

В День Военно-Морского Флота, в библиотеке-филиале № 6 Центра семейного чтения и досуга открылась выставка «Морская слава России». Экспозиция состоит из двух тематических блоков. Первый — масштабные модели кораблей, позволяющие в одном помещении проследить путь российского флота от деревянных челнов до атомных подлодок. В экспозиции представлены Свияжская плавучая крепость с Троицкой церковью времен Ивана Грозного, броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков», малый ракетный корабль «Мираж», госпитальное судно «Монголия» и другие суда, входившие в состав Черноморского флота России.

Модели предоставлены Клубом истории флота «Парус» Детской Морской флотилии и студиями судомоделизма «Флот на столе» и «Корабелы Севастополя» МКЦ «Бухта Казачья».

Важно, чтобы молодежь не только знала историю, но и могла руками воссоздать прошлое. Так передается настоящая морская память, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя одного из основателей судомодельного движения в городе, педагог Детской Морской флотилии Владимира Макарова.

Вторая часть выставки — живопись. Картины севастопольских художников Елены Лимоновой, Ильи Фомина и Татьяны Руденко передают ту же «морскую славу», но через кисть и краску.

Выставку дополняют книги из фондов библиотеки. Подборка включает издания по истории создания флота и армии России, а также материалы о развитии военной формы.

Выставка будет работать в обычные часы библиотеки Пн–Чт: 11:00–19:00, Сб–Вс: 10:00–18:00, Пт: выходной). Вход свободный.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя