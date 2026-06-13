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В Севастополе презентовали выставку архивных документов «Город, достойный поклонения»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе презентовали выставку архивных документов «Город, достойный поклонения»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:41 13.06.2026

На Приморском бульваре открылась выставка архивных документов «Город, достойный поклонения». Экспозиция охватывает ключевые моменты истории Севастополя с момента его основания в 1783 году до настоящего времени.

Документы рассказывают о вкладе жителей города и моряков Черноморского флота в развитие экономики, науки и культуры России, а также в защиту Отечества. Посетители могут узнать о том, как российские моряки создавали базу для военного флота в Ахтиарской бухте по указу императрицы Екатерины II, строили военное поселение и защищали город в ходе войн.

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Выставка будет открыта для самостоятельного осмотра до 24 июня 2026 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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