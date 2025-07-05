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В Севастополе презентовали выставку "Потомству в пример"
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе презентовали выставку «Потомству в пример»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:55 05.07.2025

В рамках патриотического мероприятия «Отчизны верные сыны», приуроченного к Году защитника Отечества, на Михайловской батарее открылась выставка архивных документов «Потомству в пример». Экспозиция посвящена легендарному подвигу брига «Меркурий» – одному из самых ярких примеров мужества и доблести в истории русского флота.

Выставка, которую мы представляем сегодня, — это результат кропотливой работы с архивными документами. Она показывает, насколько тесно прошлое связано с современностью. Уверен, что экспозиция вызовет живой интерес у посетителей музея, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора ГКУ «Архив города Севастополя» Александра Клименко.

В экспозиции представлены документы, рассказывающие о славном подвиге брига и его командира Александра Ивановича Казарского в ходе русско-турецкой войны 1828-1829 гг., о мужественных и отважных героях этого сражения, а также увековечении их памяти.

Данное мероприятие имеет особую ценность, а благодаря нашим коллегам из Архива Севастополя, их работе, на территории нашего музейного комплекса открывается выставка «Потомству в пример», которая не только познавательна, но и крайне актуальна. Она позволяет по-новому взглянуть на историю и сохранить память для будущих поколений, — говорит директор Военно-исторического музея фортификационных сооружений филиала ФГАУ «УИСП» Минобороны России Эдуард Крайнов.

Выставка «Потомству в пример» продолжит работу до конца июля на территории Михайловской батареи.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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