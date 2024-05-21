В Севастополе презентовали выставку-ярмарку «Мой бизнес»

Ко Дню российского предпринимательства в Севастополе открылась выставка-ярмарка «Мой бизнес». Она организована слева от центрального входа в торговый центр Sea Mall.

Третий год подряд в Севастополе проводится выставка-ярмарка «Мой бизнес». В этом году в ней принимают участие 10 предпринимателей и 10 самозанятых, которые реализуют продукцию собственного производства. Для самозанятых это уникальная возможность реализовать свои товары абсолютно бесплатно, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора центра «Мой бизнес» Наталию Борисову.

До 26 мая ежедневно с 10:00 до 19:00 жители и гости Севастополя смогут познакомиться с продукцией предпринимателей города, приобрести уникальные сувениры ручной работы, а также попробовать свежевыжатые напитки из натуральных фруктов.

У меня школа интерьерной живописи. Я и моя школа занимаемся изготовлением интерьерных картин. Здесь представлены небольшие работы. Есть работы от самых маленьких и до очень больших размеров, под заказ. Я занимаюсь уже семь лет, уже даже восьмой год пошел. Сложности особой нет, просто поэтапность, когда соблюдаешь все правильно, технологию процесса, тогда все будет хорошо. А если нарушать технологию, то пойдет что-нибудь, да не так, — отмечает участница ярмарки Елена Москвичева.

Напомним, мероприятие организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя