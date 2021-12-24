В Севастополе презентуют городскую Точку кипения

Команда Точки кипения СевГУ прошла трехмесячный учебный курс Сети Точек кипения VII потока курса «Открыть Точку кипения» и защитила заявку на открытие городского пространства коллективной работы. Новая, но уже городская, Точка кипения — Севастополь откроется весной 2022 года на Набережной Корнилова, 1.

Точка кипения — не столько физическое пространство и инфраструктура для совместной работы, хотя для Севастополя это тоже важно. Прежде всего это сеть людей, которые занимаются развитием сообществ, решением общих региональных задач, формированием общего поля коммуникации и распространения идей и практик технологического развития, — цитирует пресс-служба вуза программного директора Точки кипения СевГУ Екатерину Сорокину.

В фокусе «кипения» будут сообщества креативной индустрии, урбанистика, качество жизни и городской среды, непрерывное образование, технологические и научно-образовательные инициативы, входящие в дорожную карту НОЦ мирового уровня «МореАгроБиоТех».

Важна и визуальная концепция Точки кипения. В России более 130 «Точек», и у каждой из них своя идентификация — отождествление пространства с определенным культурным и тематическим контекстом города или региона.

Мы отталкивались от исторических оснований расположения новой Точки кипения. Пока не хотим раскрывать всех подробностей идентификации нового пространства, но уверены, что культурный и философский подтекст, который мы заложили, станет яркой отличительной особенностью нашего пространства и подчеркнет ключевую роль именно человека в любой движении, включая технологическое, — говорит программный директор будущей Точки кипения — Севастополь Максим Зуев-Носов.

Сейчас продолжается ремонт помещений на Набережной Корнилова, 1, после которого будет назначена дата открытия первой городской Точки кипения.

Напомним, Точка кипения СевГУ вошла в топ лучших в России и получила награду на Баркемпе «Национальная технологическая революция 20.35» в Санкт-Петербурге.

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