В Севастополе презентуют новый арт-объект – «Солярис»

Уже в эту пятницу, 13 июня, в Севастополе появится новый арт-объект – «Солярис». Он будет устаноhttps://vk.com/nsn26влен на Северной стороне

города, на территории базы «Горизонт», что на улице Челюскинцев. Артобъект «Солярис» создан по эскизу московской художницы Екатерины Косых, победительницы первого сезона Фестиваля «Культурный код Севастополя».

Исполнить мечту Екатерины о реализации проекта в натуральную величину помогла меценат Лариса Ренар. «Культурный код Севастополя» — это конкурс для художников и архитекторов, главная задача которого переосмыслить визуальный облик города. Первый сезон проекта состоялся в 2021 году. Тогда на суд жюри были присланы 127 эскизов со всей России и нескольких других стран. В результате была отобрана десятка финалистов – творцы приехали в Севастополь, вдохновились городом и создали макеты своих арт-объектов. Проект Екатерины Косых оказался в числе победителей. На его реализацию ушло чуть больше времени, чем предполагалось изначально. Конечный результат мы увидим уже совсем скоро. По мнению победительницы Екатерины, Севастополь – это город контрастов. И «Солярис», как объект, созданный из природных и полимерных материалов, отражает, словно в зеркале, эту контрастность, соединяя живое стехногенным.

На создание «Соляриса» меня вдохновили фактуры Севастополя — природные и сделанные человеком. Их сочетания и гармония, некая дуальность природного и индустриального, обтекаемость форм и монументальная основательность, — рассказала Екатерина.

Большое участие в воплощении арт-объекта в натуральную величину приняла Лариса Ренар — писатель, кандидат психологических наук, преподаватель РАНХИГС, философ и создатель творческих бизнес-концепций.

Для меня Севастополь — любимый город, здесь соединяется очень много интересного, важного и сакрального. Это – идеальное место жизни, где, соединяясь с прошлым, ты можешь смотреть в будущее. Сила города в его многогранности, он неоднозначен и разнообразен. Уверена, что «Солярис» будет очень хорошо смотреться на морском берегу. Глядя на этот артобъект, я осознаю, что мы действительно не ищем других миров, а мы ищем людей, чтобы увидеть себя в их зеркалах, — отметила Лариса Ренар.

Открытие арт-объекта «Солярис» состоится 13 июня в 15:00. В программе – торжественные речи организаторов и Ларисы Ренар, перформанс от первого в Севастополе уличного театра «Мягкий знак» и множество сюрпризов.

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