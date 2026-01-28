В Севастополе при атаке БПЛА пострадал рабочий в образовательном центре

Осколочное ранение в результате атаки украинских БПЛА на Севастополь получил рабочий образовательного центра имени В. Д. Ревякина, находившийся на улице возле центра. Ученики не пострадали, так как находились в укрытии, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

