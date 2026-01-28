В Севастополе при атаке БПЛА пострадал рабочий в образовательном центре

Губернатор написал в своем Telegram-канале, что рядом с образовательным центром имени В. Д. Ревякина упал осколок от сбитого беспилотника. На момент падения осколка все учащиеся находились в укрытии. В момент сбития БПЛА на улице находился рабочий здания. Он получил «осколочное ранение нижней конечности». Повреждений здания зафиксировано не было, уточнил Развожаев.
По данным Развожаева, ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь ночью и утром, было сбито 10 беспилотников. По предварительным данным, осколки от сбитых БПЛА обнаружили в ряде районов города: в районе Фиолента осколки от сбитого беспилотника упали на крышу частного дома и повредили забор другого дома, на проспекте Героев Сталинграда в одном из домов осколоком разбило окно на балконе, в Юхариной балке обломками пробило крышу одного из частных домов.
источник: ТАСС
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Украина
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Украина