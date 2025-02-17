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В Севастополе при ремонте подпорных стен на ул. Адмирала Октябрьского установят 240 свай
фото: © Telegram Дептранс Севастополя

В Севастополе при ремонте подпорных стен на ул. Адмирала Октябрьского установят 240 свай

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:45 17.02.2025

При ремонте подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского в центре Севастополя будет обустроено 240 буронабивных свай, работы начнутся 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба компании-подрядчика «ВАД».

18 февраля приступаем к ремонту подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского в центре Севастополя. Основой обеспечения противооползневых мероприятий станет устройство 240 буронабивных свай, — говорится в сообщении.

Специалисты отремонтируют сразу две аварийные подпорные стены по обеим сторонам дороги. Длина искусственных сооружений составит 142 и 169 метров, высота – от двух до пяти метров. В ходе работ потребуется возвести два яруса железобетонных стен, укрепленных более чем двумя сотнями свай.

По словам замначальника строительного управления «ВАД» по Севастополю Александра Куминова, ремонт обеих стен будет вестись одновременно. На начальном этапе между ними возведут большую временную насыпь, необходимую для безопасного устройства свай.

Именно свайная конструкция станет основой противооползневых мероприятий. При этом на период ремонта организуется геотехнический мониторинг близлежащих зданий и сооружений, чтобы своевременно выявлять возможные деформации и обеспечивать безопасность строительства, — сказал он.

Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.

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Завершить работы планируется до конца 2025 года. На период ремонта улица Адмирала Октябрьского будет закрыта для движения.

источник: РИА Новости Крым 

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