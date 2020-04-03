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В Севастополе при режиме самоизоляции отделения почтовой связи не работают с клиентами

В Севастополе при режиме самоизоляции отделения почтовой связи не работают с клиентами

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:00 03.04.2020

В Севастополе выдача почтовых отправлений и переводов в отделениях почтовой связи не осуществляется в связи с режимом самоизоляции.

Стоит отметить, что пенсии и социальные пособия будут доставляться севастопольцам на дом, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.     

Услуги по приему почтовых отправлений предоставляются в отделениях почтовой связи:

ОПС Севастополь 1 ул. Героев Севастополя, 27,

  • режим работы: понедельник — пятница 08:00-15:00, суббота 08:00-14:00. Перерыв 13:00-14:00. Выходной – воскресенье.

ОПС Севастополь 2 площадь Захарова, 4,

  • режим работы: понедельник — пятница 08:00-15:00, суббота 08:00-14:00. Перерыв 13:00-14:00. Выходной – воскресенье.

ОПС Севастополь 11 ул. Большая Морская/Сергеева — Ценского 21/16,

  • режим работы: понедельник — пятница 08:00-16:00, суббота 08:00-15:00. Без перерыва. Выходной – воскресенье.

ОПС Севастополь 38 проспект Октябрьской революции, 89, режим работы:

  • понедельник — пятница 08:00-15:00, суббота 08:00-14:00. Перерыв 13:00-14:00. Выходной – воскресенье.

ОПС Севастополь 43 ул. Невского, 5:

  • режим работы: понедельник — пятница 08:00-16:00, суббота 08:00-15:00. Перерыв 13:00-14:00. Выходной — воскресенье.

Срок хранения почтовых отправлений на период действия карантина:

  • разряда «Судебное», «Административное» — 7 дней;
  • писем, почтовых карточек, бандеролей, секограмм, мелких пакетов, мешков «М»- 60 календарных дней;
  • посылок, отправлений EMS – 60 календарных дней.

Неврученные на дому почтовые отправления разряда «Судебное» и «Административное» выдаются по предварительному звонку во всех ОПС.

В Севастополе при режиме самоизоляции отделения почтовой связи не работают с клиентами

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