В Севастополе — прием документов на конкурс по поддержке тепличных хозяйств

В Севастополе начался прием документов на конкурс по поддержке тепличных хозяйств.
В период с 3 по 14 декабря 2025 года тепличные хозяйства могут подать в департамент сельского хозяйства и потребительского рынка документы на получение субсидии на возмещение части затрат на модернизацию, реконструкцию и строительство теплиц. Цель предоставления субсидии — возмещение части затрат на оплату потребленных тепло- и электроэнергии, газа для производства овощей закрытого грунта. Потенциальным участникам отбора необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и обеспечить доступ в систему «Электронный бюджет», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
С подробной информацией можно ознакомится на официальном сайте Правительства Севастополя, а также на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.
Контактный тел. для информации: 8(8692)45-38-05.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
сельское хозяйство крыма