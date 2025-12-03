Прямо сейчас:
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе — прием документов на конкурс по поддержке тепличных хозяйств

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:04 03.12.2025

В Севастополе начался прием документов на конкурс по поддержке тепличных хозяйств.

В период с 3 по 14 декабря 2025 года тепличные хозяйства могут подать в департамент сельского хозяйства и потребительского рынка документы на получение субсидии на возмещение части затрат на модернизацию, реконструкцию и строительство теплиц. Цель предоставления субсидии — возмещение части затрат на оплату потребленных тепло- и электроэнергии, газа для производства овощей закрытого грунта. Потенциальным участникам отбора необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и обеспечить доступ в систему «Электронный бюджет», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

С подробной информацией можно ознакомится на официальном сайте Правительства Севастополя, а также на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Контактный тел. для информации: 8(8692)45-38-05.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

Просмотры: 2 111

