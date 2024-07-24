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В Севастополе — прием бизнесменов вице-губернаторами и Уполномоченным по защите прав предпринимателей

В Севастополе — прием бизнесменов вице-губернаторами и Уполномоченным по защите прав предпринимателей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:39 24.07.2024

Впервые, 14 августа, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Ильей Пестерниковым будет проведён совместный с исполняющими обязанности вице-губернаторов города Севастополя Максимом Жукаловым и Николаем Приставкой приём предпринимателей. Мы решили провести такой прием, поскольку предприниматели чаще всего обращаются к нам именно по этим вопросам, которые курируют вице-губернаторы. Максим Жукалов курирует реализацию государственной политики в области архитектуры и градостроительства, а Николай Приставка отвечает за управление и распоряжение государственным имуществом и земельными ресурсами.

На приём можно обратиться по вопросам, возникающим:

*   В области архитектуры и градостроительства, административно-территориального устройства;

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*   В области управления и распоряжения государственным имуществом и земельными ресурсами;

*   В области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

*   В области охраны объектов культурного наследия;

*   Государственного кадастрового учёта и кадастровой оценки недвижимого имущества;

В зависимости от тематики обращений в приеме также примут участие руководители и представители профильных ведомств Правительства Севастополя.

Прием проводится только по предварительной записи: https://clck.ru/3C5EWm

Запись по телефону: +7(978)718-62-45

Дата и время: 14 августа, 16:00–18:00

Место: Центр «Мой бизнес» (пр. Октябрьской Революции, 42Б, корп. 6)

В Севастополе - прием предпринимателей двумя вице-губернаторами и Уполномоченным по защите прав предпринимателей

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