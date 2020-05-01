В Севастополе прием заявлений на выплату семьям с детьми от 3 до 7 лет начнется раньше срока

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписал Указ «Об утверждении Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно». Прием заявлений органами соцзащиты планируется начать уже с 20 мая. Напомним, ранее оформление указанных выплат предполагалось с июня.

Для назначения пособия необходимо подать только заявление, остальные документы мы будем запрашивать самостоятельно. Подать заявление можно будет не только через отделения соцзащиты и МФЦ, но и в электронном виде через портал Госуслуг, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя замначальника управления социального обеспечения Департамента труда и соцзащиты населения Евгению Пытько.

По словам чиновника, в 2020 году предусмотрен переходный период. Так, севастопольцы, которые состоят на учете в органах соцзащиты, как получатели пособий в соответствии с Законом Севастополя №96-ЗС «О пособии на ребенка», получат ежемесячную выплату в беззаявительном порядке.

Всем, кто подаст заявления до 31 декабря 2020 года, выплаты будут произведены с января 2020 года сроком на 1 год. При этом, в июне выплаты будут начислены сразу за 6 месяцев, но не ранее достижения ребенком возраста 3 лет и не позднее 8, — подчеркнула Евгения Пытько.

Ежемесячная выплата установлена в размере 50% от прожиточного минимума на детей за второй квартал 2019 года. В этом году размер выплаты составит 6047 рублей.

Как сообщила специалист ведомства, ежемесячная выплата будет предоставляться семьям при условии, если размер их среднедушевого дохода не будет превышать величину прожиточного минимума на душу населения. На сегодня это 11538 рублей.

К примеру, если семья многодетная, состоящая из 5 человек, то среднемесячный доход такой семьи не должен превышать 57 690 рублей. Выплата предусмотрена на каждого ребенка в семье в возрасте от 3 до 7 лет включительно, и предоставляется одному из родителей, гражданину РФ. По временной прописке в Севастополе будут так же назначены выплаты, — отмечает Евгения Пытько.

На софинансирование ежемесячных выплат из федерального бюджета будет направлено порядка 264 млн рублей.