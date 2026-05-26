В Севастополе приезжий рецидивист украл деньги у работодателя, а затем врезался в его машину, угнав случайное авто

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:08 26.05.2026

Молодой человек, имеющий в своей биографии не одну судимость, решил не мелочиться и одним махом добавил в свое криминальное портфолио еще несколько новых уголовных дел.

23-летний рецидивист, прибывший в город-герой из Феодосии, устроился ухаживать за лошадьми на конную базу, где и стал проживать. Как-то вечером, будучи хорошо выпившим, он поссорился с 54-летним хозяином конюшни и решил уйти с работы, но не с пустыми руками. Забрав свои пожитки, работник прихватил с собой 30 тысяч рублей, которые вытащил из хозяйской куртки, лежавшей без присмотра на лавке. Наверное, посчитал, что нужно взять компенсацию за причиненный ему моральный ущерб. Однако на этом он не остановился.

При выходе из конной базы похититель увидел припаркованные чужие «Жигули». Поскольку двери автомобиля были открыты, он запустил двигатель и уехал. Но длительной поездки не получилось – угонщик почти сразу же врезался в автомобиль бывшего работодателя, после чего, проехав еще несколько десятков метров, бросил ВАЗ и скрылся с украденными деньгами, которые потратил на алкоголь и продукты питания, — озвучили детали буйной истории в пресс-службе УМВД России по Севастополю. 

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району установили и задержали злоумышленника. В отношении него возбужден два уголовных дела по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и ч. 1 ст. 166 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

