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В Севастополе приглашают на фестиваль национальных кухонь
фото: pxhere.com

В Севастополе приглашают на фестиваль национальных кухонь

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:33 18.04.2022

В экопарке «Лукоморье», сообщает «Севастопольская газета», 1 мая восьмой раз проведут фестиваль национальной кухни народов Крыма и Севастополя.

На фестивале будет работать выставка-продажа изделий народных промыслов и фотозона. В финале обещан парад блюд и награждение участников.

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Организаторы фестиваля — экопарк «Лукоморье» и севастопольское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России». Начало в 11.00.

Источник: «Севастопольская газета»


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