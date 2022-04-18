фото: pxhere.com
В Севастополе приглашают на фестиваль национальных кухонь
Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:33 18.04.2022
фестивали в Крыму 2022-04-18
В экопарке «Лукоморье», сообщает «Севастопольская газета», 1 мая восьмой раз проведут фестиваль национальной кухни народов Крыма и Севастополя.
На фестивале будет работать выставка-продажа изделий народных промыслов и фотозона. В финале обещан парад блюд и награждение участников.
Организаторы фестиваля — экопарк «Лукоморье» и севастопольское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России». Начало в 11.00.
Источник: «Севастопольская газета»
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