В Севастополе приглашают на фестиваль национальных кухонь

В экопарке «Лукоморье», сообщает «Севастопольская газета» , 1 мая восьмой раз проведут фестиваль национальной кухни народов Крыма и Севастополя.

На фестивале будет работать выставка-продажа изделий народных промыслов и фотозона. В финале обещан парад блюд и награждение участников.

Организаторы фестиваля — экопарк «Лукоморье» и севастопольское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России». Начало в 11.00.