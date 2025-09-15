Прямо сейчас:
В Севастополе «прикрыли дело» местного наркоагронома

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:59 15.09.2025

Ранее сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю поступили сведения о том, что житель Северной стороны города может быть причастен к незаконному обороту наркотиков растительного происхождения.

В ходе реализации полученной оперативной информации полицейские задержали 65-летнего севастопольца. Во время осмотра принадлежащего ему подвального помещения стражи порядка обнаружили парник, в котором мужчина выращивал 13 кустов конопли. Импровизированная теплица была оборудована всем необходимым для культивирования запрещённых растений: светом, обогревом и вентиляцией. В квартире наркоагрария оперативники изъяли картонную коробку и свёртки с марихуаной общим весом более 400 граммов.

Кроме того, на дачном участке задержанного сотрудники полиции обнаружили теплицу, в которой среди томатов произрастали 18 кустов конопли. Там же обнаружено и изъято более 900 граммов сухих частей наркосодержащих растений, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Пытаясь смягчить предусмотренное законом наказание, мужчина пытался убедить, что растущие в его подвале саженцы он перепутал с помидорами, а о происхождении запрещённых кустов на участке не знал вовсе. Вместе с тем, злоумышленник признался, что обнаруженную у него марихуану хранил для личного употребления.

За незаконное хранение запрещённых веществ и культивирование наркосодержащих растений в отношении задержанного следователем следственного отдела ОМВД России по Нахимовскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ и по ч. 1 ст. 231 УК РФ. Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

