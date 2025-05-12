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Новости Республики

В Севастополе «прикрыли» работу сайтов с порнографией

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 15:18 12.05.2025

Прокуратурой Ленинского района города Севастополя по результатам мониторинга сети Интернет выявлены сайты, на которых в свободном доступе размещена информация порнографического характера.

Распространение таких материалов запрещено в соответствии со ст. 4 Закона РФ «О средствах массовой информации», а также Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В целях защиты прав граждан, в том числе несовершеннолетних,  прокурором района в Ленинский районный суд города Севастополя направлено 4 административных исковых заявления о признании данной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Заявления удовлетворены в полном объеме, решения направлены в Роскомнадзор для принятия мер по ограничению доступа к сайтам, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры района.

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источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

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