В Севастополе «прикрыли» работу сайтов с порнографией

Прокуратурой Ленинского района города Севастополя по результатам мониторинга сети Интернет выявлены сайты, на которых в свободном доступе размещена информация порнографического характера.

Распространение таких материалов запрещено в соответствии со ст. 4 Закона РФ «О средствах массовой информации», а также Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В целях защиты прав граждан, в том числе несовершеннолетних, прокурором района в Ленинский районный суд города Севастополя направлено 4 административных исковых заявления о признании данной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Заявления удовлетворены в полном объеме, решения направлены в Роскомнадзор для принятия мер по ограничению доступа к сайтам, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Севастополя.