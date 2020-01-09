В Севастополе принимают документы на продление выплаты при рождении первенца

В Севастополе прием заявлений на продление ежемесячной выплаты при рождении и усыновлении первого ребенка стартовал в районных управлениях труда и соцзащиты 9 января.

Напомним, ранее Федеральным законом внесены изменения в закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» в части увеличения срока предоставления такой выплаты. Так, начиная с января текущего года ежемесячная выплата на первенца будет предоставляться до достижения им не 1,5 лет, как было ранее, а 3-х лет. Одновременно, увеличен и критерий нуждаемости с 1,5-кратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения до 2-кратной величины. Право на выплату имеют женщины – граждане РФ, при рождении или усыновлении первого ребенка начиная с 1 января 2018 года. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 24 тыс. 762 рублей, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Ежемесячная выплата назначается до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до трех лет.

Перечень документов, необходимый для продления выплаты:

паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а также сведения о доходах членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

В настоящее время размер ежемесячной выплаты составляет 12 тыс. 94 рублей.