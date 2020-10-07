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В Севастополе принимают врачи Морозовской детской клинической больницы Москвы
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе принимают врачи Морозовской детской клинической больницы Москвы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:02 07.10.2020

Врачи «Морозовской детской городской клинической больницы Департамента здравоохранения города Москвы» регулярно посещают медучреждения Севастополя с 2017 года.

Благодаря нашим постоянным контактам, дети могут, не выезжая из региона, получить консультацию тех же специалистов, у которых они наблюдаются в Москве, врачи коллегиально разбирают случаи сложных заболеваний, тех, по которым у нас недостаточно наработок. Очень важен и постоянный обмен опытом на конференциях, которые плодотворно проходят в нашей больнице, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного врача ГБУЗС «Городская больница №5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка» Елену Большакову.  

Одна из главных задач таких встреч – обмен опытом. На совместной конференции московских и севастопольских медиков темой был выбран «Трудный диагноз в педиатрии». Обсуждались как общие, так и частные случаи из практики врачей.

Помимо теоретического обмена опытом, специалисты Морозовской больницы приезжают в Севастополь, чтобы вести приём пациентов. У них есть постоянные пациенты, консультировать которых они продолжают и из Москвы, удалённо. В этот визит, отмечают врачи, у них, в основном, новые пациенты.

Напомним, в Севастополе реализуется региональный проект «Развитие детского здравоохранения». Его цель – снижение младенческой смертности, совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям, повышение доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактика заболеваемости.

В Севастополе принимают врачи Морозовской детской клинической больницы Москвы

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