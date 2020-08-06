В Севастополе принимают заявки от предпринимателей на получение «коронавирусной» субсидии за апрель и май

В Правительстве Севастополя отмечают: на сегодняшний день получили 1466 заявлений на получении субсидии от городских предпринимателей, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.

967 заявок на общую сумму более 69 млн рублей соответствуют требованиям. В ближайшее время данные МСП получат деньги на поддержку своих коллективов. Призываем всех, кто еще не подал заявление, оформить заявку до 30 сентября, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Марию Литовко.

Общее количество МСП, претендующих на получение меры поддержки в Севастополе составляет 10 218, с численностью работников более 16450 чел. В перечень ОКВЭД вошло более 427 видов и подвидов кодов деятельности.

Субъекты МСП могут подать заявку на получение меры поддержки на сайте https://grant.sev.gov.ru или в Центре «Мой бизнес».

За всей необходимой помощью для получения мер поддержки можно обратиться в Центр «Мой бизнес» по адресу: г. Севастополь, пр. Октябрьской Революции, 42-Б, корпус 6 в будние дни: пн.-чт. с 9:00 до 18:00, пт. с 9:00 до 16:45.