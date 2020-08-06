В Севастополе принимают заявки от предпринимателей на получение «коронавирусной» субсидии за апрель и май

В Правительстве Севастополя отмечают: на сегодняшний день получили 1466 заявлений на получении субсидии от городских предпринимателей, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.
967 заявок на общую сумму более 69 млн рублей соответствуют требованиям. В ближайшее время данные МСП получат деньги на поддержку своих коллективов. Призываем всех, кто еще не подал заявление, оформить заявку до 30 сентября, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Марию Литовко.
Общее количество МСП, претендующих на получение меры поддержки в Севастополе составляет 10 218, с численностью работников более 16450 чел. В перечень ОКВЭД вошло более 427 видов и подвидов кодов деятельности.
Субъекты МСП могут подать заявку на получение меры поддержки на сайте
За всей необходимой помощью для получения мер поддержки можно обратиться в Центр «Мой бизнес» по адресу:
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