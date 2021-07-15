В Севастополе принимают заявления на выплаты семьям с детьми от 6 до 18 лет

Пенсионный фонд сообщает, что в августе-декабре 2021 года российские семьи, имеющие детей в возрасте от 6 до 18 лет, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Сегодня начался прием заявлений от родителей. Перечисление средств планируется с 16 августа.

По решению президента Владимира Путина единовременная выплата направлена на помощь в подготовке детей к школе и предоставляется гражданам России, проживающим на территории страны. Получить средства могут семьи с детьми, которым 6 лет исполняется не позднее 1 сентября 2021 года или на момент выхода Указа Президента РФ – 2 июля – еще не было 18 лет. Кроме того, единовременная выплата будет назначена инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам и являются гражданами РФ, постоянно проживающими на территории России, либо одному из их родителей (законных представителей). Факт их обучения будет определяться на основании сведений Министерства просвещения Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Также выплата не учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки. Кроме того, единовременная выплата не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, помощь предоставляется на каждого ребенка.

Подать заявление на получение средств можно с 15 июля до 1 ноября 2021 года на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда.

С 11 июля уже заполненные заявления начали появляться в личных кабинетах родителей на портале госуслуг. Они автоматически формируются по имеющимся на портале данным. Если вам поступило такое уведомление, для оформления выплаты необходимо только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на обработку заявления.

Если же такое уведомление на портале госуслуг не пришло, родители могут заполнить заявление на платформе самостоятельно или обратиться лично в клиентскую службу Пенсионного фонда.