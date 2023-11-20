В Севастополе принимают заявки на участие в программе поддержки предпринимателей «Создание производства»

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» Фонд развития промышленности Севастополя оказывает поддержку предпринимателям города. Одна из программ – «Создание производства», которая нацелена на поддержку промышленных производств и открытие нового технологического направления путём предоставления льготных займов.

Данная мера поддержки даёт возможность создать новое промышленное предприятие или освоить выпуск новой продукции в рамках уже действующего производства, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Фонда развития промышленности Севастополя Дмитрия Хазанова.

Полученное финансирование может быть направлено:

на приобретение расходных материалов для выпуска продукции в рамках проекта, в том числе сырья, материалов и комплектующих;

подготовку, переподготовку, обучение инженерного, производственного и эксплуатационного персонала для обеспечения производства;

арендную плату за используемое в проекте имущество и расходы по оплате услуг его содержания.

Среди условий программы «Создание производства»:

сумма займа – от 5 до 35 млн рублей;

срок – до 5 лет;

ставка – 3-4,5% годовых.

Кроме того, для проектов, направленных на выпуск продукции в рамках программы импортозамещения, процентная ставка снижается до 3%.

Ознакомиться со всеми программами фонда можно на сайте: https://frpgs.ru/programs/. Фонд находится по адресу пр. Октябрьской Революции, дом 42-Б, корпус 6, офис 6, 3 этаж. Контактный номер телефона: +7 (978) 978-57-77, электронная почта: frp@frpgs.ru.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя