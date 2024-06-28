В Севастополе приняли ряд дополнительных мер безопасности

В Севастополе по инициативе губернатора Михаила Развожаева 27 июня состоялось чрезвычайное заседание Законодательного собрания. Оно прошло в закрытом режиме. На заседании обсуждался вопрос безопасности севастопольцев и программа действий, разработанная Оперативным штабом под председательством главы города.

23 июня ситуация в корне изменилась: мы столкнулись с новой угрозой —впервые кассетные боеприпасы были применены по гражданскому населению Севастополя, погибли люди. Это квалифицируется как террористический акт. Противник применил средства, для защиты от которых нужны совершенно другие меры реагирования. Баллистические ракеты имеют очень короткий срок доставки боеприпаса от момента пуска до поражения целей. Теперь мы должны исходить из этой новой сложившейся реальности. В течение недели я проводил заседания оперативного штаба, консультировался с различными экспертами, в том числе с коллегами из Донецка и Белгорода. Правительство вырабатывало необходимые меры, определяло, какие финансовые ресурсы нам потребуются для реализации этих мер. Все это было включено в программу, которую сегодня мы обсудили с депутатами, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Одной из ключевых мер стала доработка систем оповещения населения об опасности. Начиная с 27 июня, введен новый режим оповещения: «Баллистика!» — он означает, что людям нужно в течение 2-3 минут занять безопасные места.

Раньше, когда по нам стреляли ракетами другого типа, которые запускались с авиационных носителей, у людей в запасе было до получаса, чтобы спуститься в укрытие. Сейчас появилась новая угроза баллистических ракет, и в этих условиях остается 2-3 минуты, чтобы спрятаться от осколков или, не дай Бог, кассетных боеприпасов. Поэтому мы договорились с военными, что сократим цепочку, по которой сейчас передается информация. Сигнал от военных будет поступать напрямую оперативному дежурному, который сразу же будет включать сирену. В моих социальных сетях оповещение может появляться позже. Главный принцип: слышите сирену — займите безопасное место. В ближайшее время будем достраивать систему оповещения, чтобы она максимально покрывала весь город, — констатировал глава города.

Общественный транспорт во время сигнала «Баллистика» будет останавливаться, но люди будут оставаться внутри. Сам по себе транспорт можно считать минимальным укрытием — как подчеркнул Михаил Развожаев, это показала ситуация 23 июня: те, кто успел укрыться за железными листами, хоть и были ранены, но не так серьезно, как если бы в них попали осколки. Транспорт будет оснащен наборами для первой медицинской помощи.

На пляжах, в общественных пространствах появятся временные укрытия, где можно будет укрыться в случае опасности. Их будет порядка 600, в дальнейшем при необходимости это количество может быть увеличено. Губернатор отметил: будут приняты все меры, чтобы ускорить изготовление и установку укрытий. Также в городе будет оборудована централизованная система, которая позволит открывать двери подъездов на время тревоги.

Пляжи продолжат работать в прежнем режиме. Вместе с этим, подчеркнул губернатор, все должны понимать, что пляжи Северной стороны оборудованных укрытий сейчас не имеют, поэтому лучше на время воздержаться от их посещения — до тех пор, пока там не будут установлены защитные конструкции, куда можно будет эвакуироваться на время ракетной опасности.

В Балаклавской бухте в ночное время будет ограничен вход и выход для гражданского морского транспорта. Также в бухте будет введена система круглосуточного мониторинга: при возникновении угрозы движение катеров и яликов будет останавливаться.

Это единственная бухта, которая не ограждена от свободного захода и выхода. По оценке специалистов, есть угроза со стороны ВСУ: возможно минирование. В Балаклавской бухте нет военных объектов, но мы понимаем, что сейчас нужно прогнозировать и учитывать любые варианты развития событий. Поэтому было принято решение о том, что на ночь балаклавская бухта будет оборудоваться боновыми заграждениями, вход и выход будет закрываться. Будут выставлены круглосуточные посты наблюдения за акваторией: в случае опасности или тревоги движение катеров будет останавливаться, — сказал Михаил Развожаев.

Глава города также обратился к севастопольским предпринимателям: он акцентировал их внимание на том, что во время сигнала тревоги людей нельзя заставлять выходить из магазинов на улицу или, наоборот, не пускать внутрь.

Когда звучит сигнал тревоги, у любого человека должна быть возможность укрыться в помещении. В противном случае будем штрафовать, — подчеркнул губернатор.

Для населения будут организованы курсы по оказанию первой помощи. Курсы будут бесплатными, их будет проводить профессиональный инструктор на базе парка «Патриот». Кроме того, все общественные места будут обеспечены наборами для оказания первой помощи.

Очень правильно что это чрезвычайное пленарное заседание сессии Заксобрания сегодня состоялось, на котором мы обсуждали вопросы безопасности нашего города, которые были выработаны Оперштабом. Инициатором был губернатор Михаил Развожаев, все депутаты откликнулись, решили в открытом диалоге: все депутаты, члены Правительства, силовые ведомства еще раз обсудили какие меры по безопасности мы можем принять на законодательном уровне, — отмечает спикер Заксобрания Владимир Немцев.

Полный текст постановления о дополнительных мерах по обеспечению безопасности на территории города Севастополя опубликован на сайте Законодательного собрания по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя