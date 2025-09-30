В Севастополе приняли закон о квотировании рабочих мест для участников СВО

Документ на голосование парламента представила и. о. директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина. Он предусматривает внесение изменений в закон 2015 года «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите».

Предусмотрено введение статьи 2.1 «Меры государственной поддержки в сфере занятости населения в отношении участников специальной военной операции, – уточнила Сулягина.

По ее словам, в соответствии с проектом закона, работодатели в пределах установленной квоты «создают и выделяют рабочие места для трудоустройства участников специальной военной операции, а служба занятости путем организации индивидуальной работы с каждым из них оказывает содействие в поиске подходящей работы».

Вносятся также технические правки. Теперь устанавливать квоты обязаны работодатели, численность работников предприятий которых составляет не менее 36 человек, – добавила Сулягина.

Она подчеркнула, что принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из бюджета города.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Владимир Немцев подчеркнул, что поддержка участников СВО и членов их семей в Севастополе является приоритетным направлением работы, а данный законопроект устанавливает дополнительные гарантии по трудоустройству.

За документ проголосовало 17 депутатов, в двух чтениях законопроект приняли единогласно без внесения поправок.

О том, что в Севастополе хотят ввести квоты для приема на работу участников СВО, стало известно в июле. Об этом сообщал губернатор города Михаил Развожаев.

источник: РИА Новости Крым