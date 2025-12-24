В Севастополе принят закон об ограничении продажи алкоголя в многоквартирных домах

В Севастополе утвердили закон города, направленный на повышение безопасности и комфорта жителей многоквартирных домов. Он был разработан по поручению губернатора Михаила Развожаева с учетом обращений жителей города. Законопроект вводит четкие определения понятий «ресторан», «кафе», «бар» и «буфет», а также устанавливает новые требования к предприятиям общественного питания, расположенным в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Согласно принятому закону, розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в таких заведениях допускается только с 10:00 до 22:00 и при одновременном соблюдении ряда обязательных условий. В их числе — наличие лицензии, зал обслуживания площадью не менее 50 квадратных метров, не менее 30 посадочных мест, обслуживание официантами в форменной одежде, запрет на вынос алкоголя за пределы зала, отдельный вход не через подъезд жилого дома, а также кнопка тревожной сигнализации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталию Скорюкову.

Кроме того, Правительство Севастополя наделяется полномочиями по установлению требований к размещению и обустройству сезонных залов обслуживания и утверждению порядка выдачи разрешительных документов. Непосредственную выдачу таких документов и контроль за соблюдением требований будет осуществлять департамент сельского хозяйства и потребительского рынка.

Органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований получили право определять границы прилегающих территорий, где продажа алкоголя будет запрещена.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя