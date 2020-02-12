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В Севастополе приостановление движение катеров и паромов
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе приостановление движение катеров и паромов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:12 12.02.2020

В Севастополе из-за ухудшения погодных условий движение катеров и паромов 12 февраля будет приостановлено с 12:00.

Перевозки пассажиров будут осуществляться по следующим маршрутам: 150, 150А, 151, 151А, 152, 152А, 153, 153А. ⠀ Места посадки и высадки пассажиров: Северная сторона – пл. Захарова,  Южная сторона – пл. Суворова (на период проведения ремонтных работ по реконструкции ул. Большая морская). ⠀ Напомним, оплата проезда осуществляется с помощью ЕГКС и за наличный расчет. ⠀ Пассажиры льготных категорий при наличии персонифицированной ЕГКС перевозятся бесплатно, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

В Севастополе приостановление движение катеров и паромов

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