В Севастополе приостановление движение катеров и паромов

В Севастополе из-за ухудшения погодных условий движение катеров и паромов 12 февраля будет приостановлено с 12:00.

Перевозки пассажиров будут осуществляться по следующим маршрутам: 150, 150А, 151, 151А, 152, 152А, 153, 153А. ⠀ Места посадки и высадки пассажиров: Северная сторона – пл. Захарова, Южная сторона – пл. Суворова (на период проведения ремонтных работ по реконструкции ул. Большая морская). ⠀ Напомним, оплата проезда осуществляется с помощью ЕГКС и за наличный расчет. ⠀ Пассажиры льготных категорий при наличии персонифицированной ЕГКС перевозятся бесплатно, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.