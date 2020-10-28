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В Севастополе приступили к осенней посадке саженцев

В Севастополе приступили к осенней посадке саженцев

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 15:01 28.10.2020

В Севастополе в эти дни специалисты ГБУ «Парки и скверы» убирают отцветшие растения-однолетники, обрезают розы и укрывают их на зиму. Параллельно в центре города ведутся работы по посадке двулетних растений.

В Севастополе приступили к осенней посадке саженцев

Для весеннего оформления города, мы уже сейчас приступили к посадке двулетних растений. Большая часть которых представлена Виолой в разных цветовых гаммах. Всего мы планируем высадить порядка 50 тысяч двулетников в центре города. Стоит отметить, что все они выращены в наших теплицах. Украсим цветник на Синопской лестнице, возле каменных фонтанов у театра Луначарского, гостиницы «Севастополь», возле памятника Сенявину и других значимых местах, – отметила начальник производственно-технического отдела ГБУ «Парки и скверы» Наталия Воейкова.  

В Севастополе приступили к осенней посадке саженцев

Кроме того, в Севастополе ведутся подготовительные работы по посадке луковичных растений. В общей сложности их планируется высадить порядка 300 тысяч.

В Севастополе приступили к осенней посадке саженцев

Город уже начал готовиться к весенне-летнему периоду 2021 года, к высадке тюльпанов. Для Севастополя это уже традиция. Порядка 300 тысяч луковиц специалисты готовы высадить. Будут определенные архитектурные композиции с переходами и цветовыми решениями. Подбор цветовой гаммы – плавно переходящий от светло-желтых оттенков к темно-красным. К весне город полностью будет цвести. Кроме того, активно ведутся работы по посадке деревьев и кустарников, – рассказал и.о. директора Департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

В Севастополе приступили к осенней посадке саженцев

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

В Севастополе приступили к осенней посадке саженцев

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