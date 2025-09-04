В Севастополе привели в порядок дорогу на улице Сельскохозяйственная

В Севастополе завершены работы по ремонту дороги на улице Сельскохозяйственная. Ремонт выполнен с опережением сроков в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность участка ремонта составила 246 метров.

На этапе ремонта было устроено основание из щебеночно-песчаной смеси, уложены два слоя асфальтобетонного покрытия, устроены обочины. Специалисты учли все современные требования к ремонту и качеству дорожных работ. Недалеко от обновленной дороги расположен туристический объект — Источник Иоанна Предтечи, привлекающий паломников и туристов. Создание комфортной и безопасной транспортной инфраструктуры положительно скажется на удобстве доступа к туристическому объекту, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.