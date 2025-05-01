В Севастополе привели в порядок еще две дороги

В Севастополе завершили ремонт еще двух дорог. Благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» преобразились улицы Солдатская и Снайперская.

Автомобильная дорога на улице Солдатская расположена в Ленинском районе Севастополя, и ее уже ввели в эксплуатацию. Дорога на улице длиной 0,14 км идет от переулка Цепной до улицы Лучистая.

Автомобильная дорога на улице Снайперская расположена в Балаклаве. Ее протяженность составляет около 0,325 км, и она проходит от улицы Солнечная до улицы Василия Жукова. Подрядная организация подготавливает документы для ввода объекта в эксплуатацию.

Отремонтированные дороги на улицах Солдатская и Снайперская играют важную роль в местной транспортной сети, обеспечивая связь между различными районами города. На объектах в рамках ремонта восстановили дорожную одежду в местах ремонта земляного полотна, устроили основания из щебеночно-песчаной смеси выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, укрепили обочин, – цитирует пресс-служба заместитель директора ГКУ «Дирекция» Александр Ширяев.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году запланирован ремонт 88 объектов – 87 дорог и одного моста. На сегодняшний день план по ремонту дорог выполнен уже более, чем на 65%.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя