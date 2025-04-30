В Севастополе привели в порядок центральные памятники

Сотрудники «Парков и скверов» помыли памятники в центре города: Екатерине II, адмиралу Дмитрию Сенявину и памятник Владимиру Ленину на городском холме.

Готовим город к большому празднику, чтобы Севастополь во всей красе встретил День Победы. Вы сами видите, что и цветы высаживают, и украшения развешивают, а мы сегодня моем памятники. Используем простую воду и щетки, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя старшего начальника участка ГБУ «Парки и скверы» Игоря Мироненко.

Напомним, что по поручению губернатора Михаила Развожаева в городе к 9 мая уже ведется работа по благоустройству памятных мест – органы исполнительной власти очищают и по согласованию с Севнаследием, где нужно, приводят в порядок ДОТы, памятники и воинские захоронения Великой Отечественной войны.

К Празднику Победы во всех районах города высаживаются цветы, молодые деревья и кустарники, а улицы украшаются тематическими декорациями.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя