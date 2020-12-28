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В Севастополе прививки от гриппа сделали 275 тысяч жителей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:02 28.12.2020

В этом году прививки от гриппа сделали 275 тысяч жителей Севастополя, это на 10% больше, чем 2019 году.

В целом, вакцинация в этом году против гриппа прошла успешно. За исключением позднего поступления вакцины для взрослого населения, из-за чего пришлось продлить кампанию до конца декабря, — цитирует «Севастопольская газета» главного внештатного эпидемиолога департамента здравоохранения города Сергея Грыгу.

По его словам, на сегодняшний день план вакцинации выполнен на 99%: привито 60,5% населения города. Такие показатели достигнуты за счет вакцинации взрослых. Детей удалось привить только на 60% от запланированного. Родители активно отказывались делать прививки своим детям. Сергей Грыга считает это результатом активной антипрививочной кампании в соцсетях.

Общий показатель вакцинации по сравнению с 2019 годом увеличился на 10%. В связи с ростом общего количества населения в этом году планировалось привить порядка 220 тысяч человек, в итоге было привито 275 тысяч.

На сегодняшний день в Севастополе в наличии детская вакцина от гриппа. Сделать прививку ребенку можно, обратившись в поликлинику по месту жительства, напоминает департамент здравоохранения.

По информации правительства Севастополя, численность населения города на конец 2020 года прогнозируется на уровне 512900 человек.

В Севастополе прививки от гриппа сделали 275 тысяч жителей

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