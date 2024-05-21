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В Севастополе привлекли к ответственности студента за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации
Иллюстрация: ВК

В Севастополе привлекли к ответственности студента за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:57 21.05.2024

В ходе мониторинга виртуального пространства сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю совместно с коллегами из УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю обратили внимание на комментарии одного из пользователей к нескольким интернет-публикациям.

Размещённые в свободном доступе высказывания комментатора дискредитировали использование Вооружённых сил Российской Федерации. В результате проведённых мероприятий правоохранители установили личность автора. Им оказался 18-летний студент одного из вузов, который приехал на обучение из Республики Крым. Молодой человек сознался в содеянном правонарушении, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях».

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Собранные сотрудниками полиции материалы будут направлены в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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