В Севастополе приводят в порядок дороги: начался ремонт в Каче

Севастопольские дорожники приступили к укладке асфальта на проезде от улицы Полины Осипенко к улице Покрышкина в Каче. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев. Дорогу протяженностью 295 метров ремонтируют рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подрядная организация уже выполнила разработку грунта с погрузкой и вывозом, устройство основания из щебеночно-песчаной смеси на проезжей части. Сейчас дорожники укладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия, после чего приступят к укладке верхнего слоя асфальта и отсыпке обочин. Завершить работы планируется в течение месяца.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры подходит к ремонтам городских дорог комплексно. Проезд находится в Каче и примыкает к улице Кожедуба, которую также уже отремонтировали, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

Всего в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать 62 дороги и один мост. Дорожники работают опережающими темпами. На сегодняшний день ремонт завершен на 20 дорогах общей протяженностью 14,2 км. Ещё на семи дорогах работы идут прямо сейчас.

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» рассчитана до 2030 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя