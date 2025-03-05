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В Севастополе приводят в порядок дороги: начался ремонт в Каче
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе приводят в порядок дороги: начался ремонт в Каче

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:25 05.03.2025

Севастопольские дорожники приступили к укладке асфальта на проезде от улицы Полины Осипенко к улице Покрышкина в Каче. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев. Дорогу протяженностью 295 метров ремонтируют рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подрядная организация уже выполнила разработку грунта с погрузкой и вывозом, устройство основания из щебеночно-песчаной смеси на проезжей части. Сейчас дорожники укладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия, после чего приступят к укладке верхнего слоя асфальта и отсыпке обочин. Завершить работы планируется в течение месяца.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры подходит к ремонтам городских дорог комплексно. Проезд находится в Каче и примыкает к улице Кожедуба, которую также уже отремонтировали, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

Всего в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать 62 дороги и один мост. Дорожники работают опережающими темпами. На сегодняшний день ремонт завершен на 20 дорогах общей протяженностью 14,2 км. Ещё на семи дорогах работы идут прямо сейчас.

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Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» рассчитана до 2030 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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