В Севастополе приводят в порядок памятники

По поручению губернатора Михаила Развожаева в Севастополе ведется работа по приведению в порядок мемориалов и воинских захоронений Великой Отечественной войны. Сотрудники Севгосстройнадзора привели в порядок Артиллерийскую долговременную огневую точку № 71 Береговой обороны Главной военно-морской базы Черноморского флота в районе села Черноречье.

ДОТ № 71 относился к Чоргуньскому узлу сопротивления, расположившемуся в долине реки Черная и предназначался для перекрытия дорог в Севастополь. Первоначально ДОТ был казематного типа, но в дни второго штурма был разрушен. Весной 1942 года оборонительная точка была восстановлена. Но 7-8 июня ДОТ был взорван немецкими саперами.

На месте ДОТа № 71 установлен памятник – стелла. Сотрудники Севгосстройнадзора очистили памятник от загрязнений и убрали близлежащую территорию.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя