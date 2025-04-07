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В Севастополе приводят в порядок памятники
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе приводят в порядок памятники

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:58 07.04.2025

По поручению губернатора Михаила Развожаева в Севастополе ведется работа по приведению в порядок мемориалов и воинских захоронений Великой Отечественной войны. Сотрудники Севгосстройнадзора привели в порядок Артиллерийскую долговременную огневую точку № 71 Береговой обороны Главной военно-морской базы Черноморского флота в районе села Черноречье.

ДОТ № 71 относился к Чоргуньскому узлу сопротивления, расположившемуся в долине реки Черная и предназначался для перекрытия дорог в Севастополь. Первоначально ДОТ был казематного типа, но в дни второго штурма был разрушен. Весной 1942 года оборонительная точка была восстановлена. Но 7-8 июня ДОТ был взорван немецкими саперами.

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На месте ДОТа № 71 установлен памятник – стелла. Сотрудники Севгосстройнадзора очистили памятник от загрязнений и убрали близлежащую территорию.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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