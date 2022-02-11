В Севастополе приводят в порядок пригородные дороги

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжается ремонт автомобильной дороги Верхнесадовое-Симиренко. Подрядчик приступил к укладке первого слоя асфальтобетона. Работы ведутся на участке протяженностью 3,5 км.

С просьбой отремонтировать дорогу жители села Симиренко обращались к губернатору Севастополя во время прямого эфира, а также в департамент транспорта города. Подрядной организацией «Дорожник» отфрезеровано старое покрытие, заменены бортовые камни и тротуары, люки и девять плит перекрытия смотровых колодцев. Ориентировочно выполним работы к концу мая, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александра Ширяева.

Также в рамках нацпроекта сегодня начались работы на дороге Симферополь — Бахчисарай – Севастополь. Протяженность участка – 2,5 км. Сотрудники подрядной организации «Веста» приступили к фрезерованию старого покрытия.

На участке работает 20 единиц техники и 10 дорожных рабочих. Работаем в дневное время, так как ночью пока держатся низкие температуры. Сейчас на участке организовано реверсивное движение, наши рабочие регулируют потоки. Планируем завершить объект досрочно – до середины марта, — отмечает представитель подрядчика Руслан Гиш.

В ходе ремонта планируется восстановить конструкцию дорожной одежды. Для этого рабочие выполнят укладку выравнивающего слоя, ликвидируют просадки верхнего слоя асфальтобетона, после нанесут разметку. Также на объекте планируется заменить бортовые камни и восстановить тротуары.

Напомним, по программе нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия на 50 дорогах Севастополя.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя