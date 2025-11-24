Прямо сейчас:
В Севастополе - приём документов на субсидирование предприятий рыбной отрасли
В Севастополе — приём документов на субсидирование предприятий рыбной отрасли

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:06 24.11.2025

С 20 ноября по 1 декабря 2025 года департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка объявлен приём заявок на предоставление субсидии на возмещение части затрат, направленных на развитие промышленного рыболовства и рыбопереработки.

Субсидия предоставляется в рамках региональной программы поддержки и может быть использована по двум ключевым направлениям:

1. Поддержание технического состояния судна и судового оборудования, включая ремонт, модернизацию, обновление, оснащение ранее не эксплуатируемым оборудованием, техническое обслуживание, технический надзор.

2. Приобретение и установке ранее не эксплуатируемого холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, ранее не эксплуатируемого оборудования для упаковки, на приобретение ранее не эксплуатируемого спецавтотранспорта, в том числе по импорту.

Полная информация о порядке подачи заявок, необходимых документах и критериях отбора размещена на официальном сайте Правительства Севастополя, а также на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Напомним, что в 2025 году из бюджета Севастополя на реализацию этих целей выделено почти 75 млн рублей, благодаря которым четыре рыбохозяйственные организации смогли отремонтировать 8 рыбопромысловых судов и обновить 3 единицы основных фондов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

