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В Севастополе продление выплаты при рождении первенца произведут автоматически
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе продление выплаты при рождении первенца произведут автоматически

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:08 04.04.2020

В Севастополе ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, достигшим в период с 1 апреля по 1 октября текущего года возраста одного года или двух лет, теперь будет предоставляться в беззаявительном порядке.

С 1 апреля продление выплаты на первенца будет производиться без направления заявлений и справок о доходах на адрес электронной почты, то есть автоматически. Такое продление будет осуществляться по 1 октября включительно, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя. 

Об этом сообщила заместитель директора Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя Алла Кордова.

Заместитель директора ведомства напомнила, что получить консультацию по вопросам назначения мер социальной поддержки можно через рубрику «Задать вопрос» официального сайта Департамента труда и социальной защиты, либо по телефону 53-71-26.

В Севастополе продление выплаты при рождении первенца произведут автоматически

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