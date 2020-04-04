В Севастополе продление выплаты при рождении первенца произведут автоматически

В Севастополе ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, достигшим в период с 1 апреля по 1 октября текущего года возраста одного года или двух лет, теперь будет предоставляться в беззаявительном порядке.

С 1 апреля продление выплаты на первенца будет производиться без направления заявлений и справок о доходах на адрес электронной почты, то есть автоматически. Такое продление будет осуществляться по 1 октября включительно, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя.

Об этом сообщила заместитель директора Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя Алла Кордова.