В Севастополе продлили приём заявок в Молодёжное правительство

Внести свой вклад в развитие Севастополя могут активисты от 14 до 35 лет. Заявку на участие в конкурсе можно подать в управление по делам молодежи (пр. Героев Сталинграда, 64, кабинет № 502). К заявлению также потребуется приложить анкету участника конкурса, эссе (описать актуальные проблемы и пути их решения), копию паспорта, копию документа об образовании, справку с места учебы или работы, документ, подтверждающий участие или членство в молодежном общественном объединении, а также почетные грамоты, рекомендательные письма, дипломы и прочие подтверждающие достижения документы.

Детали можно уточнить по телефону +7 (8692) 41-00-22.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя