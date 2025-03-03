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В Севастополе продлили приём заявок в Молодёжное правительство
фото: pxhere.com

В Севастополе продлили приём заявок в Молодёжное правительство

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:05 03.03.2025

В Севастополе прием заявок в Молодежное правительство продлили до 7 марта. Уже поступило 145 заявок от желающих принять участие в конкурсе.

Внести свой вклад в развитие Севастополя могут активисты от 14 до 35 лет.  Заявку на участие в конкурсе можно подать в управление по делам молодежи (пр. Героев Сталинграда, 64, кабинет № 502). К заявлению также потребуется приложить анкету участника конкурса, эссе (описать актуальные проблемы и пути их решения), копию паспорта, копию документа об образовании, справку с места учебы или работы, документ, подтверждающий участие или членство в молодежном общественном объединении, а также почетные грамоты, рекомендательные письма, дипломы и прочие подтверждающие достижения документы.

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Детали можно уточнить по телефону +7 (8692) 41-00-22.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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