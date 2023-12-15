В Севастополе продлили Программу поддержки медработников

Действие программы поддержки медицинских работников, предусматривающей единовременные выплаты для прибывших в Севастополь врачей и фельдшеров, продлили до 2030 года. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева. Напомним, врачи, прибывшие из других регионов на работу в государственные медучреждения, получают 1 миллион рублей, а фельдшеры — 500 тысяч.

Эта мера поддержки доказала свою эффективность: благодаря выплатам из регионального бюджета нам в этом году удалось привлечь на работу в государственные больницы и поликлиническую сеть ещё 17 врачей и 8 фельдшеров. Поэтому, конечно, действие программы нужно продлить — в сочетании с другими мерами поддержки она помогает нам преодолевать кадровый голод в здравоохранении, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Также перераспределение средств экономии бюджета города позволило направить средства на ремонт магнитно-резонансного томографа в городской больнице № 5, на льготное лекарственное обеспечение и на социальную поддержку молодых специалистов в медицинской отрасли.

Кроме того, в государственную программу развития здравоохранения города Севастополя было включено новое мероприятие — «Реализация регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом». По информации директора департамента здравоохранения Виталия Денисова, это позволит обеспечить нуждающихся детей системами непрерывного мониторинга глюкозы.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя