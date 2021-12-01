В Севастополе продлили режим повышенной готовности до 31 января 2022 года

За прошедшую неделю в Севастополе снизились показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией. Тем не менее, число пациентов с COVID-19 остается на высоком уровне. Чтобы не допустить ухудшения ситуации в городе, режим повышенной готовности продлевается до 31 января 2022 года. Соответствующий указ губернатора опубликован на сайте .

В Севастополе продолжают действовать меры по соблюдению обязательного масочного режима в общественном транспорте, в закрытых помещениях и местах массового скопления людей. Работа объектов торговли, общественного питания, предприятий, оказывающих бытовые услуги, учреждений и организаций должна осуществляться при условии соблюдения масочного режима, социальной дистанции и проведения термометрии, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Доступ совершеннолетних граждан в рестораны, кафе и бары, салоны красоты, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, бассейны, сауны, фитнес-клубы разрешается при наличии документа, удостоверяющего личность, а также одного из следующих документов:

QR-кода или сертификата о прохождении вакцинации,

QR-кода или сертификата о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании,

медицинской справки о противопоказаниях к вакцинации и отрицательного результата ПЦР-теста, который получен не позднее, чем за 72 часа до предъявления.

Работа кинотеатров, театров, музеев, цирка, а также проведение спортивных и культурных мероприятий возможно с заполняемостью зала не более 70%, экскурсий – с присутствием посетителей в количестве не более 30%.

До конца 2021 года запрещено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах, в том числе доставка кальянов на дом, проведение государственной регистрации заключения браков в торжественной обстановке с количеством участников более 15 человек, включая сотрудников ЗАГС, деятельность палаточных лагерей на территории Севастополя.

Также запрещено проведение публичных, культурно-досуговых и иных массовых мероприятий, проведение досуговых мероприятий в развлекательных центрах и иных развлекательных и досуговых заведениях, в том числе детских, проведение досуговых мероприятий в учреждениях социального обслуживания.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сохраняется:

1. Необходимость перевода на дистанционную форму работы сотрудников в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, на четыре недели для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета.

2. Необходимость перевода на дистанционный режим работы до 50% штатной численности работников. При этом не переводятся на удаленную работу сотрудники, прошедшие вакцинацию, перенесшие заболевание в течение последних шести месяцев, а также сотрудники, присутствие которых на рабочем месте необходимо для обеспечения функционирования организаций и учреждений.

3. Рекомендация по освобождению от работы сотрудников при прохождении вакцинации на два дня с сохранением заработной платы.

4. Необходимость обеспечить вакцинацию сотрудников на уровне не менее 80% от штатной численности. Это касается организаций здравоохранения, образования, социальной защиты, торговли, общественного питания, гостиниц, косметических салонов, фитнес-центров, театров, кинотеатров, почтовой связи, МФЦ.

Для граждан, состоящих на диспансерном учете в медицинских организациях по заболеваниям, перечень которых утвержден приказом департамента здравоохранения от 29.10.2020 № 1165, в том числе беременных женщин, сохраняется режим самоизоляции с возможностью оформить больничный.

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации, состоявшегося 20.10.2021, невакцинированным гражданам в возрасте старше 60 лет, за исключением переболевших коронавирусной инфекцией, необходимо соблюдать режим самоизоляции, за исключением случаев обращения за медицинской помощью, передвижения к ближайшему месту приобретения товаров и т.д.

Напомним, при появлении первых признаков респираторной инфекции граждане обязаны оставаться дома или по месту пребывания и незамедлительно обращаться за медицинской помощью по телефонам «горячей линии»: 8-800-5-800-800 с мобильного телефона, 0-800-5-800-800 со стационарного телефона или 112, с предоставлением необходимой информации для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций – на дому.