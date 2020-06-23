В Севастополе продлили срок подачи заявок на получение субсидий наиболее пострадавших отраслей

Напомним, с предложением о принятии этого решения в начале июня врио Губернатора города Севастополя Михаил Владимирович Развожаев обратился к партии «Единая Россия», чтобы возможность подать документы на выплату субсидий за апрель была продлена до 1 июля, и к Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину.

Правительство РФ продлило срок направления субъектами МСП из федерального перечня наиболее пострадавших отраслей заявлений на получение субсидии за апрель 2020. Об этом говорится в постановлении Правительства РФ от 20.06.2020 №894. Теперь для получения субсидии за апрель, так же, как и за май 2020 года, получатель субсидии вправе направить заявление в налоговый орган не позднее 1 июля (ранее заявление о предоставлении субсидии за апрель можно было подать в период с 1 мая до 1 июня 2020 г.) Благодаря данному решению, предприниматели, которые не успели в свое время подать соответствующие заявление в ФНС, получают еще одну возможность — это сделать, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, что в Севастополе на 15 тысяч человек, работающих в малом и среднем бизнесе, предприниматели получили очень важную поддержку — по одному МРОТ на каждого сотрудника за апрель. Из федерального бюджета было выплачено больше 150 миллионов рублей. Только около 70% севастопольских предпринимателей̆ успели получить все консультации, подать необходимые документы. Ещё на 6000 человек предприниматели реально смогут получить эту выплату.

Размер субсидии составляет 12 130 рублей на каждого работника.

Для того, чтобы получить субсидию заявитель также должен быть включен в реестр МСП и не иметь долгов более 3 тыс. руб. по состоянию на 1 марта 2020 года.

Кроме того, ключевым является условие о количестве работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия. Оно должно составлять не менее 90% количества работников в марте 2020 года или быть снижено не более чем на одного человека по отношению к этому числу.

Проверить, имеет ли компания или ИП право на данную поддержку, можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС России. Для этого следует ввести ИНН налогоплательщика по ссылке: https://service.nalog.ru/subsidy .