В Севастополе продлён прием заявок на детские выплаты в размере 3 тысяч рублей

Срок подачи заявлений на детские выплаты в размере 3 тысяч рублей продлён по поручению врио Губернатора Михаила Развожаева. Соответствующее постановление принято сегодня в ходе еженедельного заседания правительства.

Изменения связаны с тем, что в некоторых случаях для предоставления выплаты требуется больше времени. Например, это касается заявок на детей, которые находятся под опекой или случаи, связанные с техническими вопросами – заблокированы счета у родителей, не погашена ипотека и так далее. Мы индивидуально разбираемся с каждым случаем, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента образования и науки Елену Богомолову.

На сегодняшний день выплаты получили 82 тысячи 187 детей.

Напомним, выплата в размере 3 тыс. рублей для всех проживающих в Севастополе детей от 0 до 18 лет осуществляется по инициативе врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева.